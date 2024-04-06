ЖГК «Ростов-Дон» стала вторым финалистом Кубка России 2024, обыграв «Ладу»

Сегодня, 6 апреля, женская гандбольная команда из Ростова-на-Дону в рамках полуфинальной встречи «Финала четырёх» победила «Ладу» из Тольятти со счётом 25:22 и вышла в финал Кубка России — 2024

Алиса Дворцевая из «Лады» стала автором четырех мячей из стартовых восьми. Однако после первого тайма разница между командами сократилась до минимума. Старт второй половины остался за хозяйками – 4:1. Самой активной в нападении у «Ростов-Дона» оказалась Дарья Стаценко, реализовывавшая пенальти. Также помогала голкипер Юлия Грацкевич – ее сейвы позволили дончанкам впервые в матче уйти на «+2». При этом к середине второго тайма «Ладе» удалось выровнять ситуацию — 18:18. Но на концовку сил тольяттинкам не хватило. На 54-й минуте преимущество «Ростов-Дона» достигло трех мячей, после чего хозяйки уверенно довели встречу до победы.

Напомним, что следующий матч гандболистки проведут из Ростова-на-Дону 7 апреля в 17:00 против московского ЦСКА в финальной стадии Кубка России 2024.

Отметим, что «Ростов-Дон» сыграет в титульном матче в пятнадцатый раз. В одиннадцати случаях донской команде удалось победить.