Горячкина сыграла вничью в третьем туре Турнира претенденток

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Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Китая Лэй Тинцзе в третьем туре Турнира претенденток — 2024.

Напомним, в первом туре Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно. После этого Горячкина победила Анну Музычук.

В следующем туре Александра встретится с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».