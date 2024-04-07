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«Будем оспаривать это решение». Мамиашвили — о недопуске российских борцов к отбору на ОИ

«Будем оспаривать это решение». Мамиашвили — о недопуске российских борцов к отбору на ОИ
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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что ФСБР собирается оспорить решение МОК о недопуске россиянина Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру, который пройдёт в Баку.

«Мы с коллегами обсудили сложившуюся ситуацию, сейчас попробуем наметить шаги для её решения. Проблем немало, к стартам не допущены Садулаев, Евлоев, Кутузов, Степанов. Мы будем оспаривать это решение», — сказал Мамиашвили в интервью ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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