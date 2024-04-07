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Александра Горячкина поделилась настроем на оставшиеся матчи Турнира претенденток — 2024

Александра Горячкина поделилась настроем на оставшиеся матчи Турнира претенденток — 2024
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Российская шахматистка, гроссмейстер среди женщин Александра Горячкина рассказала о настрое на оставшиеся матчи Турнира претенденток — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля. Напомним, в 1-м туре Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно. Далее россиянка оказалась сильнее украинки Анны Музычук. Вчера, 6 апреля, Александра сыграла вничью с представительницей Китая Лэй Тинцзе.

«У меня есть план, и я его придерживаюсь», — сказала Горячкина на пресс-конференции после матча.

Отметим, что сегодня, 7 апреля, в 4-м туре россиянка встретится с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 4-й тур, Торонто, Канада
Александра Горячкина - Рамешбабу Вайшали
07 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Александра Горячкина
Не началось
Рамешбабу Вайшали

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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