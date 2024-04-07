Александра Горячкина поделилась настроем на оставшиеся матчи Турнира претенденток — 2024

Российская шахматистка, гроссмейстер среди женщин Александра Горячкина рассказала о настрое на оставшиеся матчи Турнира претенденток — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля. Напомним, в 1-м туре Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно. Далее россиянка оказалась сильнее украинки Анны Музычук. Вчера, 6 апреля, Александра сыграла вничью с представительницей Китая Лэй Тинцзе.

«У меня есть план, и я его придерживаюсь», — сказала Горячкина на пресс-конференции после матча.

Отметим, что сегодня, 7 апреля, в 4-м туре россиянка встретится с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.