Екатерина Лагно высказалась о расписании женских шахматных турниров

Вице-чемпионка мира российский гроссмейстер среди женщин Екатерина Лагно рассказала, что хочет видеть в графике шахматисток больше крупных турниров.

«Я бы хотела, чтобы проводилось больше женских турниров» — сказала Лагно на пресс-конференции после матча.

Напомним, сейчас россиянка принимает участие в Турнире претенденток — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля. В 1-м туре она сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной. Далее Лагно поделила очки в игре против представительницы Индии Хампи Конеру. Вчера, 6 апреля, Екатерина снова сыграла вничью уже с украинкой Анной Музычук. Таким образом, в активе Лагно 1.5 очка после трёх дней соревнований.

Сегодня, 7 апреля, четвёртую партию на Турнире претенденток — 2024 Лагно проведёт с китаянкой Тань Чжунъи.