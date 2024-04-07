Олимпийский чемпион Колесников рассказал, что плачет из-за неудач в плавании

Призёр Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил, что все спортсмены по-разному борются с расстройством после неудачи в соревнованиях и ничего постыдного в слезах нет.

«Нужно, чтобы ты и на следующий день мог выступать, как ты это будешь делать, если ты сильно расстраиваешься? Мне повезло, я смог это сам перебороть. Я знаю, что много кто из спортсменов борется с этим, слушая музыку, кто-то разговаривает со своими друзьями и близкими, кто-то книжку читает, кто-то в телефоне играет. Все расстраиваются, и я сейчас расстраиваюсь — могу поплакать, если где-то что то плохо получается, и ничего в этом страшного нет. Тренируйся дальше, и всё будет», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Колесников также поделился историей, как плакал всю ночь из-за чрезмерных переживаний по поводу соревнований, когда показал результат на пять-шесть секунд хуже, чем на отборочных. Это было ещё в юношестве.