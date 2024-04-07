Российские борцы завоевали восемь лицензий на ОИ-2024

Российские борцы, поехавшие на европейский квалификационный турнир в Баку (Азербайджан), завоевали восемь лицензий на Олимпийские игры — 2024.

Самыми первыми обладателями лицензий стали греко-римские борцы Милад Алирзаев и Сергей Семёнов, а также участницы соревнований по женской борьбе Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева.

Сегодня, 7 апреля, борцы вольного стиля Алихан Жабраилов и Артур Найфонов также завоевали лицензии.

Всего из Баку борцы из России увозят восемь лицензий. В Азербайджане они выступили в нейтральном статусе.

Отметим, что Жабраилов был заявлен на турнир недавно в связи с недопуском Абдулрашида Садулаева. По словам Алихана, Садулаев перед поединком пожелал ему удачи.