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Российские борцы завоевали восемь лицензий на ОИ-2024

Российские борцы завоевали восемь лицензий на ОИ-2024
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Российские борцы, поехавшие на европейский квалификационный турнир в Баку (Азербайджан), завоевали восемь лицензий на Олимпийские игры — 2024.

Самыми первыми обладателями лицензий стали греко-римские борцы Милад Алирзаев и Сергей Семёнов, а также участницы соревнований по женской борьбе Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева.

Сегодня, 7 апреля, борцы вольного стиля Алихан Жабраилов и Артур Найфонов также завоевали лицензии.

Всего из Баку борцы из России увозят восемь лицензий. В Азербайджане они выступили в нейтральном статусе.

Отметим, что Жабраилов был заявлен на турнир недавно в связи с недопуском Абдулрашида Садулаева. По словам Алихана, Садулаев перед поединком пожелал ему удачи.

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