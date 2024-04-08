Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 7 апреля

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Завершились все матчи четвёртого тура Турнира претенденток – 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Екатерина Лагно (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2

Нургюл Салимова (Болгария) — Хампи Конеру (Индия) – 1:0

Александра Горячкина (Россия) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1/2:1/2

Анна Музычук (Украина) — Лэй Тинцзе (Китай) — 1/2:1/2

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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