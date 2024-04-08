Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 7 апреля

Завершились все матчи четвёртого тура Турнира претенденток – 2024.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.
Екатерина Лагно (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2
Нургюл Салимова (Болгария) — Хампи Конеру (Индия) – 1:0
Александра Горячкина (Россия) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1/2:1/2
Анна Музычук (Украина) — Лэй Тинцзе (Китай) — 1/2:1/2
Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам
Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 6 апреля