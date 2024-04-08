«Мы отдали все силы». Игрок ЖГК ЦСКА Илларионова — о победе в Кубке России

Линейная женского гандбольного клуба ЦСКА Анастасия Илларионова прокомментировала победу своей команды в «Финале четырёх» Кубка России — 2023/2024. В воскресенье, 7 апреля, гандболистки армейского клуба в финальном матче обыграли «Ростов-Дон» (23:23, 7:6 пен.).

«Спасибо команде «Ростов-Дон» за этот матч. Он дался нелегко в эмоциональном плане. Мы отдали все силы, что у нас были. Очень горжусь своей командой и тренерским штабом и благодарю болельщиков, которые в таком количестве приехали нас поддержать», — сказала Илларионова на послематчевой пресс-конференции.

Гандболистки ЦСКА стали обладательницами Кубка России третий год подряд. В матче за третье место волгоградская «Динамо-Синара» обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 27:23 (13:10).