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Всадницы Изместьева и Сущева подали заявки на получение нейтрального статуса

Всадницы Изместьева и Сущева подали заявки на получение нейтрального статуса
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Российские всадницы Александра Изместьева и Анна Сущева подали заявки на получение нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию конного спорта России (ФКСР).

По данным источника, Изместьева и Сущева также планируют сменить спортивное гражданство.

Согласно информации с сайта Международной федерации конного спорта (FEI), Изместьева не участвовала в соревнованиях, которые проходили в России, начиная с июля 2017 года. В 2019 году она принимала участие в турнирах, которые проходили во Франции, в 2021-м — в Великобритании. Сущева в сентябре 2019 года выступала на соревнованиях, которые проходили в московском спорткомплексе «Битца».

Отметим, что на данный момент ни один российский всадник не получил от FEI подтверждения о предоставлении нейтрального статуса.

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