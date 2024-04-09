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Екатерина Лагно — Лэй Тинцзе: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Екатерина Лагно — Лэй Тинцзе: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть
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Сегодня, 9 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 5-м туре российская шахматистка Екатерина Лагно встретится с представительницей Китая Лэй Тинцзе. Матч пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Встреча начнётся 9 апреля в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 5-й тур, Торонто, Канада
Лэй Тинцзе - Екатерина Лагно
09 апреля 2024, вторник. 21:30 МСК
Лэй Тинцзе
Не началось
Екатерина Лагно

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 5-го тура.

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Анна Музычук (Украина)
Хампи Конеру (Индия) — Александра Горячкина (Россия)
Тань Чжунъи (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария)

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд женского турнира составляет € 250 тыс.

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