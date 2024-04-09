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Двукратный чемпион «Тур де Франс» Вингегор перенёс операцию на ключице

Двукратный чемпион «Тур де Франс» Вингегор перенёс операцию на ключице
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Двукратный чемпион «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор успешно перенёс операцию на ключице.

«Йонасу успешно провели операцию на ключице. Следующие несколько недель он будет восстанавливаться. Пока неясно, сколько точно времени понадобится на восстановление. У него всё хорошо, Йонас выражает благодарность всем за слова поддержки», — говорится в сообщении пресс-службы Team Visma в соцсетях.

Напомним, 4 апреля Вингегор попал в массовый завал на четвёртом этапе «Тура Страны басков». Инцидент произошёл за 35 км до финиша, при приближении к повороту на скоростном спуске. Вингегор не смог самостоятельно подняться после падения, врачи уносили его на носилках. В результате произошедшего датчанин сломал ключицу и рёбра.

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