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Егорян: уровень конкуренции в женской сабле в России не хуже, чем на международных стартах

Егорян: уровень конкуренции в женской сабле в России не хуже, чем на международных стартах
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Двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира российская саблистка Яна Егорян высказалась об уровне женского фехтования на саблях в России. Спортсменка подчеркнула, что уровень конкуренции в этом виде спорта в России не уступает конкуренции на международных соревнованиях.

«У нас очень хорошее подрастающее поколение юниоров, которое наступает на пятки. Вы сами видите, что происходит на соревнованиях. Уровень конкуренции не хуже, чем на международных соревнованиях. С другой стороны, мы можем сейчас что угодно говорить, сидя здесь на пьедестале. Хочется ездить туда и доказывать не на словах, а на деле, что мы действительно лучшие в мире», — приводит слова Егорян «Матч ТВ».

Напомним, накануне Егорян проиграла Ольге Никитиной в финале личных соревнований на чемпионате России в Перми.

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