Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претенденток — 2024: расписание дня 10 апреля

Турнир претенденток — 2024: расписание дня 10 апреля
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, состоится шестой раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия).
  • Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай).
  • Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина).
  • Нургюл Салимова (Болгария) — Александра Горячкина (Россия).

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс., а также по € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Материалы по теме
Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 9 апреля
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android