Турнир претенденток — 2024: расписание дня 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, состоится шестой раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия).

(Индия) — (Россия). Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай).

(Индия) — (Китай). Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина).

(Китай) — (Украина). Нургюл Салимова (Болгария) — Александра Горячкина (Россия).

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс., а также по € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.