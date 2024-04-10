Непомнящий — Каруана: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Сегодня, 10 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 6-м туре между собой сразятся одни из лидеров соревнований — Ян Непомнящий (Россия) и Фабиано Каруана (США). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).
Матч начнётся 10 апреля в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как вице-чемпион мира по шахматам — 2023.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 6-го тура.
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Хикару Накамура (США)
- Видит Гуджрати (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция)
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.
На данный момент Ян Непомнящий делит первую строчку с индийским шахматистом, самым юным участником соревнований, Гукешом Доммараджу.