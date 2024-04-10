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Горячкина — Салимова: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Сегодня, 10 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 6-м туре между собой сразятся Александра Горячкина (Россия) и Нургюл Салимова (Болгария). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

Матч начнётся 10 апреля в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 6-го тура.

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия)

Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай)

Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина)

Напомним, Турнир претенденток — 2024 проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

На данный момент Александра Горячкина идёт второй с тремя набранными баллами. Салимова делит третью строчку с Лагно и Вайшали, имею в своём активе 2.5 балла. Лидером женских соревнований является китаянка Чжунъи.