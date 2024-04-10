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World Athletics станет первой федерацией, которая выплатит призовые за золото на ОИ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) станет первой международной спортивной федерацией, которая выплатит призовые спортсменам за успешное выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), сообщается на официальном сайте организации.

Победитель Олимпийских игр в Париже получит $ 50 тыс. На Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США) призовые получат все спортсмены, завоевавшие медали.

«Введение призовых для победителей Олимпийских игр является поворотным моментом для World Athletics и лёгкой атлетики в целом. Это подчёркивает нашу приверженность к расширению прав и возможностей спортсменов и признание решающей роли, которую они играют в успехе любых Олимпийских игр», — отметил глава организации Себастьян Коу.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.