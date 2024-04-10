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World Athletics станет первой федерацией, которая выплатит призовые за золото на ОИ

World Athletics станет первой федерацией, которая выплатит призовые за золото на ОИ
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) станет первой международной спортивной федерацией, которая выплатит призовые спортсменам за успешное выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), сообщается на официальном сайте организации.

Победитель Олимпийских игр в Париже получит $ 50 тыс. На Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США) призовые получат все спортсмены, завоевавшие медали.

«Введение призовых для победителей Олимпийских игр является поворотным моментом для World Athletics и лёгкой атлетики в целом. Это подчёркивает нашу приверженность к расширению прав и возможностей спортсменов и признание решающей роли, которую они играют в успехе любых Олимпийских игр», — отметил глава организации Себастьян Коу.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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