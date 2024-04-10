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Детско-юношеское первенство по шахматам внесут в Книгу рекордов России

Детско-юношеское первенство по шахматам внесут в Книгу рекордов России
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщил, что детско-юношеское первенство России по шахматам в Екатеринбурге будет внесено в Книгу рекордов России как самое массовое детское шахматное мероприятие. Участие в соревнованиях принимают 1500 человек. Филатов отметил, что Екатеринбург стал столицей шахмат в стране.

«В Екатеринбурге впервые в истории мировых шахмат собралось такое большое количестве детей — 1500 человек. Такого никогда не было. Планируем зафиксировать этот факт внесением в Книгу рекордов России. В Екатеринбурге состоялся самый большой детский шахматный турнир в мире, и город действительно стал столицей шахмат в России», — приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, соревнования по шахматам в Екатеринбурге завершатся 15 апреля. На детско-юношеском первенстве России выступают шахматисты из 83 регионов страны.

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