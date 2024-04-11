Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Горячкина обыграла Салимову и одержала вторую победу на Турнире претенденток

Горячкина обыграла Салимову и одержала вторую победу на Турнире претенденток
Аудио-версия:
Комментарии

Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нюргул Салимову в шестом туре на Турнире претенденток – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 6-й тур, Торонто, Канада
Нургюл Салимова - Александра Горячкина
10 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Нургюл Салимова
Окончено
0:1
Александра Горячкина

Это вторая победа Горячкиной на турнире. Ранее она также обыграла Анну Музычук (Украина) и сыграла вничью с Екатериной Лагно (Россия), Лэй Тинцзе (Китай), Рамешбабу Вайшали (Индия) и Хампи Конеру (Индия).

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Материалы по теме
Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в 6-м туре турнира претендентов

Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android