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Леопард Бриксик стал талисманом Игр БРИКС в Казани

Леопард Бриксик стал талисманом Игр БРИКС в Казани
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Сегодня во время форума «Мы вместе. Спорт» был представлен талисман Игр БРИКС в Казани. Им стал Леопард Бриксик. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы выбрали талисман, назвали его Бриксик. У нас есть Барс в Татарстане, а здесь будет Бриксик», — сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве.

Напомним, Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что представители более 50 стран мира подтвердили своё участие в предстоящих Играх БРИКС. Матыцин подчеркнул, что введение новых форматов соревнований в России не направлено на создание альтернатив международным турнирам.

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