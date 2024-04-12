Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 11 апреля

Завершились все матчи игрового дня седьмого тура на Турнире претенденток – 2024.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.
Екатерина Лагно (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2
Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2
Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия) — 1/2:1/2
Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) – 1:0.
На данный момент Горячкина занимает второе место в турнирной таблице, пропустив перед собой Тань Чжунъи. Лагно, в свою очередь, занимает четвёртое место.
Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам
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