Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 11 апреля

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Завершились все матчи игрового дня седьмого тура на Турнире претенденток – 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Екатерина Лагно (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2

Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2

Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия) — 1/2:1/2

Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) – 1:0.

На данный момент Горячкина занимает второе место в турнирной таблице, пропустив перед собой Тань Чжунъи. Лагно, в свою очередь, занимает четвёртое место.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам

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