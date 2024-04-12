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Путин наградил шахматистку Боднарук медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил шахматистку Боднарук медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
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Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени чемпионку мира по рапиду Анастасию Боднарук, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Российская шахматистка удостоена награды за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения.

Напомним, Анастасия Боднарук впервые в карьере выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в декабре прошлого года. Россиянка на тай-брейке обыграла индийскую шахматистку Хампи Конеру на турнире, прошедшем в Самарканде (Узбекистан). Боднарук является чемпионкой России по блицу (2019) и рапиду (2023). Также на счету гроссмейстера золото командного чемпионата Европы по шахматам 2015 года в составе женской сборной России.

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