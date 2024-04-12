Путин наградил шахматистку Боднарук медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени чемпионку мира по рапиду Анастасию Боднарук, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Российская шахматистка удостоена награды за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения.

Напомним, Анастасия Боднарук впервые в карьере выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в декабре прошлого года. Россиянка на тай-брейке обыграла индийскую шахматистку Хампи Конеру на турнире, прошедшем в Самарканде (Узбекистан). Боднарук является чемпионкой России по блицу (2019) и рапиду (2023). Также на счету гроссмейстера золото командного чемпионата Европы по шахматам 2015 года в составе женской сборной России.