Турнир претенденток — 2024: расписание дня 13 апреля
Сегодня, 13 апреля, пройдёт восьмой раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.
- Екатерина Лагно (Россия) — Александра Горячкина (Россия)
- Нургюл Салимова (Болгария) — Анна Музычук (Украина)
- Тань Чжунъи (Китай) — Лэй Тинцзе (Китай)
- Хампи Конеру (Индия) — Рамешбабу Вайшали (Индия)
Турнир продолжится до 23 апреля, а победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.
Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
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