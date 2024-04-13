Турнир претенденток — 2024: расписание дня 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, пройдёт восьмой раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Екатерина Лагно (Россия) — Александра Горячкина (Россия)

Нургюл Салимова (Болгария) — Анна Музычук (Украина)

Тань Чжунъи (Китай) — Лэй Тинцзе (Китай)

Хампи Конеру (Индия) — Рамешбабу Вайшали (Индия)

Турнир продолжится до 23 апреля, а победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.