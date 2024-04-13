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Гандбольный ЦСКА вышел в финал Кубка России

Гандбольный ЦСКА вышел в финал Кубка России
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Сегодня, 13 апреля, завершился матч между гандбольным ЦСКА и «Чеховскими медведями» в рамках «Финала четырёх» Кубка России. В полуфинале армейцам удалось выиграть со счётом 24:22.

Большая часть первого тайма прошла в равной борьбе, но в концовке армейцы сумели создать отрыв в три мяча. На перерыв команды уходили при счете 13:10 в пользу ЦСКА. Во втором тайме команде из Чехова так и не удалось вырвать победу.

Отметим, что долгое время «Чеховские медведи» являлись безоговорочными лидерами российских соревнований по гандболу. ЦСКА в 2022 году забрал титул чемпионов России и тем самым прервал 21-летнюю серию чемпионства «Чеховских медведей». В Кубке России последний свой титул команда из Чехова забирала в 2021 году.

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Напомним, сейчас «Финал четырёх» проходит в Перми. 14 апреля в 15:00 мск начнётся финальный матч между ЦСКА и победителем пары «Пермские медведи» — СКИФ (Краснодар).

Ранее исполнительный директор клуба заявлял, что у ЦСКА есть задача выигрывать. Женский состав команды армейцев в этом году стал трёхкратным обладателем Кубка России.

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