Фируджа высказался о своей игре на сайте Chess.com накануне партии на турнире претендентов

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа высказался о своей игре на известном сайте для онлайн-игры в шахматы Chess.com накануне седьмой партии против одного из лидеров соревнований, индийца Гукеша Доммараджу на турнире претендентов, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

«Накануне 7-го тура я играл партии на сайте Chess.com. Это был способ отвлечься от турнирной ситуации? Я просто хотел выиграть несколько матчей, но те матчи на сайте я тоже проиграл. Ужасно», — отметил Фируджа в интервью пресс-службе ФИДЕ.

Отметим, что на сайте противники выбираются системой рандомно. Таким образом, Фируджа со своего официального аккаунта играл с девятью пользователями. Гроссмейстер одержал четыре победы и допустил пять поражений. При этом последующий матч с Гукешем французу неожиданно удалось выиграть.

Напомним, Фируджа являлся одним из фаворитов Турнира претендентов — 2024. Однако после первого круга в его активе всего 2,5 очка и одна победа. Он занимает седьмое место из восьми возможных в турнирной таблице.