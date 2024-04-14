«Игра уровня ЧЕ». Главный тренер сборной Сербии по футзалу — о матче с россиянами

Главный тренер сборной Сербии по футзалу Деян Мажес оценил уровень игры команд России и Сербии в товарищеском матче, проходившем в Санкт-Петербурге в субботу, 13 апреля.

«Это была игра с хорошим ритмом. Игра уровня чемпионата Европы, не меньше. Настоящее соревнование.

Матч очень хорошо подсветил недостатки обеих команд. У нас молодая команда, мы поменяли состав, сильно устали с дороги. Плюс ребята побоялись победить сильную команду на их площадке. Сейчас игроки отдохнут, и мы разберём основные ошибки», — приводит слова Мажеса «Матч ТВ».

Напомним, эта встреча завершилась со счётом 5:5, при этом по ходу матча сборная России отыгралась со счёта 1:4.

Вторая встреча команд России и Сербии пройдёт в понедельник, 15 апреля.