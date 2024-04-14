Игрок сборной Сербии по футзалу Маринкович подвёл итоги товарищеского матча с Россией

Игрок сборной Сербии по футзалу и нападающий МФК «Торпедо» Лазар Маринкович подвёл итоги товарищеского матча с командой России, прошедшего в Санкт-Петербурге в субботу, 13 апреля. Встреча завершилась со счётом 5:5, при этом россияне отыгрались по ходу матча со счёта 1:4.

«Отлично отыграли первый тайм, а на второй вышли не на том уровне, на котором должны были. Российская сборная же показала хороший ритм. Они использовали все шансы, а мы нет. Получили заслуженный результат — 5:5. Это была серьёзная игра, хотя называлась товарищеской.

У нас нет причин менять тактику на следующую игру. Мы играли так, как договорились. Но во втором тайме нам не хватило энергии. Когда игроки отдохнут, результат будет лучше», — приводит слова Маринковича «Матч ТВ».

Следующая встреча команд России и Сербии пройдёт в понедельник, 15 апреля.