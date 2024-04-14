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«Зрителю такое нравится». Тренер сборной России по футзалу Зоидзе — о матче с Сербией

«Зрителю такое нравится». Тренер сборной России по футзалу Зоидзе — о матче с Сербией
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Главный тренер сборной России по футзалу Бесик Зоидзе прокомментировал выступление команды в товарищеском матче со сборной Сербии. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге в субботу, 13 апреля, завершилась со счётом 5:5, при этом россияне по ходу матча проигрывали со счётом 1:4.

«Матч был зрелищный — десять забитых мячей. Зрителю, наверное, такое нравится, но точно не нам. Содержание матча было сложным для нас.

В начале мы получили негативные эмоции после незабитого пенальти, а потом было две ошибки. Мы не нашли баланс. При той закрытой обороне, которую продемонстрировал соперник, нам нужно было делать механические действия, вскрывающие её. В середине второго тайма мы нашли баланс и свою игру. Хорошо, что получилось. Есть возможность проанализировать действия и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Зоидзе «Матч ТВ».

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