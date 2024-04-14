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Екатерина Лагно — Хампи Конеру: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Екатерина Лагно — Хампи Конеру: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть
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Сегодня, 14 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 9-м туре между собой сразятся Екатерина Лагно (Россия) и Хампи Конеру (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Матч начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 9-й тур, Торонто, Канада
Конеру Хампи - Екатерина Лагно
14 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Хампи Конеру
Не началось
Екатерина Лагно

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей 9-го тура.

  • Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай)
  • Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария)
  • Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

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