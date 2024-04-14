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Игрок сборной России по футзалу Понкратов высказался об итогах матча с Сербией

Игрок сборной России по футзалу Понкратов высказался об итогах матча с Сербией
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Игрок сборной России по футзалу Андрей Понкратов высказался об итогах товарищеского матча с командой Сербии, которая прошла в Санкт-Петербурге в субботу, 13 апреля. Встреча завершилась со счётом 5:5, при этом россияне по ходу матча отыгрались со счёта 1:4.

«Конечно, ожидали такой сильной игры от соперника. Сербия — одна из лучших команд в Европе. Но мы не ожидали, что будем пропускать такие глупые голы, нас за них сразу же наказали. Мы не реализовали свои моменты.

При счёте 0:3 на перерыв было уходить тяжело. Поговорили в перерыве. Знали, что не уступаем по игре.
Что касается тактических изменений на следующую встречу, то какие‑то корректировки по игре в обороне будут. Нельзя пропускать столько голов», — приводит слова Понкратова «Матч ТВ».

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