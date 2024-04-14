Горячкина — Музычук: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Сегодня, 14 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 9-м туре между собой сразятся Александра Горячкина (Россия) и Анна Музычук (Украина). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Матч начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей 9-го тура.

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай)

Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария)

Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.