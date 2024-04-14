Российская шахматистка Александра Горячкина вышла в лидеры Турнира претенденток — 2024, который проходит в Торонто (Канада).

Это произошло после ничьей в партии ещё с одной россиянкой — Екатериной Лагно.

Теперь на счету Горячкиной 5 очков — столько же ещё у двух шахматисток. Горячкина одержала две победы в партиях и шесть раз сыграла вничью. У Лагно семь ничьих и всего одна победа.

Напомним, сегодня, 14 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 9-м туре между собой сразятся Горячкина и Анна Музычук из Украины. Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Матч начнётся в 21:30 мск.

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