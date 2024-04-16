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Отца Алирезы Фируджи вывели из зала охранники, пока его сын играл с Каруаной

Отца Алирезы Фируджи вывели из зала охранники, пока его сын играл с Каруаной
Алиреза Фируджа
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Отца французского шахматиста Алирезы Фируджи вывели из игрового зала, пока его сын проводил партию против американца Фабиано Каруаны в 10-м туре Турнира претендентов — 2024.

Позднее Хамидреза Фируджа рассказал, что охранники не пускали его в зрительный зал, на что он пригрозил им полицией. После этого отца гроссмейстера вывели наружу, сообщает Chess24.com.

Отметим, что встреча Каруаны и Фируджи завершилась победой американского шахматиста. Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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