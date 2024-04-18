Екатерина Лагно — Лэй Тинцзе: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Сегодня, 18 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 12-м туре между собой сразятся Екатерина Лагно (Россия) и Лэй Тинцзе (Китай). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 12-го тура.

Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия).

Александра Горячкина (Россия) — Хампи Конеру (Индия).

Нургюл Салимова (Болгария) — Тань Чжунъи (Китай).

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующая вице-чемпионка мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалистки Grand Swiss.