Горячкина — Конеру: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Сегодня, 18 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 12-м туре между собой сразятся Александра Горячкина (Россия) и Хампи Конеру (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других противостояний 12-го тура.

Екатерина Лагно (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай).

Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия).

Нургюл Салимова (Болгария) — Тань Чжунъи (Китай).

Турнир продолжится до 23 апреля. Победительница получит призовые в размере € 24 тысяч, а также по € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующая вице-чемпионка мира. Следующие три квоты забирают победительница и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалистки Grand Swiss.