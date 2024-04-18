Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Горячкина — Конеру: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Горячкина — Конеру: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 12-м туре между собой сразятся Александра Горячкина (Россия) и Хампи Конеру (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 12-й тур, Торонто, Канада
Александра Горячкина - Конеру Хампи
18 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Александра Горячкина
Не началось
Хампи Конеру

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других противостояний 12-го тура.

  • Екатерина Лагно (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай).
  • Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия).
  • Нургюл Салимова (Болгария) — Тань Чжунъи (Китай).

Турнир продолжится до 23 апреля. Победительница получит призовые в размере € 24 тысяч, а также по € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующая вице-чемпионка мира. Следующие три квоты забирают победительница и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалистки Grand Swiss.

Турнир претенденток - 2024. Расписание
Турнир претенденток - 2024. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android