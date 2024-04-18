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Ронни О'Салливан стал послом снукера в Саудовской Аравии. Он откроет там академию

Ронни О'Салливан стал послом снукера в Саудовской Аравии. Он откроет там академию
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан сообщил, что стал послом снукера в Саудовской Аравии и вскоре откроет там собственную академию.

«Я отдал снукеру всё и благодарен за возможность что-то вернуть и помочь развитию этого вида спорта на новых рынках по всему миру.

Фото: из личного архива Ронни О'Салливана

У меня был хороший опыт участия в первом турнире World Masters в Эр-Рияде в начале года, я был впечатлен их приверженностью этому спорту в долгосрочной перспективе. С нетерпением жду возможности поскорее вернуться на следующее мероприятие и, возможно, даже забить «золотой шар» 167», — написал Ронни в своих социальных сетях.

Отметим, что ранее аналогичной новостью поделился 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль.

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