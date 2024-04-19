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Призёр Олимпийских игр в плавании Владимир Морозов завершил спортивную карьеру

Призёр Олимпийских игр в плавании Владимир Морозов завершил спортивную карьеру
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Российский пловец, мировой рекордсмен в плавании на короткой воде Владимир Морозов объявил об окончании карьеры.

«У меня всегда была цель плавать до Игр в Лос‑Анджелесе. Но сначала был ковид, потом другие события, из‑за которых наших спортсменов не допускают. Да и возраст дал знать, что всё, хорош, надо закругляться. Ну а потом это уже было не только моё решение – вмешались факторы, которые я не мог контролировать. Завершил спортивную карьеру», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

31-летний Морозов — бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем, чемпион Европы, многократный призёр мировых и европейских чемпионатов, многократный чемпион мира и Европы на короткой воде, первый в истории российского плавания обладатель Кубка мира (2016, 2018, 2019).

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