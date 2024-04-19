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Ольга Акопян: сборная России есть, и мы не собираемся сдаваться

Ольга Акопян: сборная России есть, и мы не собираемся сдаваться
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Тренер женского гандбольного клуба ЦСКА и молодёжной сборной России Ольга Акопян высказалась о выступлениях гандболисток в условиях отстранения россиян от международных соревнований.

«Ну нет международных игр, нам что теперь, закрыться и не прогрессировать, не пытаться дальше тренироваться? Когда-то же всё равно мы вернёмся на международную арену. Мы не можем просто отдыхать, если случилась такая ситуация.

Да, возможно, не будет очевидного прогресса. Хотя я считаю, что в России по-прежнему очень сильный чемпионат. Все видели, как недавно в Ростове-на-Дону прошёл «Финал четырёх» Кубка России. Сборная России есть, и мы не собираемся сдаваться», — сказала Акопян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.

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