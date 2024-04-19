Тренер ЦСКА Ольга Акопян: выиграть в гостях у «Ростов-Дона» — это вдвойне дорого

Тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ольга Акопян высказалась о победе московской команды над «Ростов-Доном» в финале Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью со счётом 23:23, а в серии пенальти точнее оказались гандболистки ЦСКА.

«Нам было тяжело по сравнению с прошлым сезоном, когда мы шли практически без поражений. Девчонки, конечно же, хотели показать и доказать, что мы всё те же, сильные, всё тот же ЦСКА в полной боевой готовности.

Проигрыши «Ростов-Дону» в других матчах сезона нас сильно подкосили, и на этот матч, тем более что это финал Кубка России, у нас была немалая мотивация, а выиграть в гостях у «Ростова» – это вдвойне дорого. Поэтому желание было максимально запредельное», — сказала Акопян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.