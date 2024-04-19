Тренер ЦСКА Акопян: мне недавно снилось, что я сама в Кубке России на площадке играю

Бывшая гандболистка сборной России, а ныне тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ольга Акопян призналась, что у неё нет желания играть после завершения карьеры.

«Мне недавно снилось, что я сама в Кубке на площадке играю (смеётся), но это было лишь во сне. Но в реальности уже, конечно, нет такого, что хочется выйти и показать игрокам, как надо. Тем более это кажется со стороны, что вот я сейчас выйду и как будто у меня всё получится, я всем покажу. Безусловно, я тоже буду ошибаться. Когда ты в процессе на площадке, там очень много факторов. Это только со скамейки кажется, что всё легко. Мы же все были игроками.

Сейчас мы это делаем на тренировках, но не в полную силу, при обсуждении какого-то момента и не на скорость. Но выбежать и показать – нет уже такого (смеётся)», — сказала Акопян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.