Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер ЦСКА Акопян: мне недавно снилось, что я сама в Кубке России на площадке играю

Тренер ЦСКА Акопян: мне недавно снилось, что я сама в Кубке России на площадке играю
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая гандболистка сборной России, а ныне тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ольга Акопян призналась, что у неё нет желания играть после завершения карьеры.

«Мне недавно снилось, что я сама в Кубке на площадке играю (смеётся), но это было лишь во сне. Но в реальности уже, конечно, нет такого, что хочется выйти и показать игрокам, как надо. Тем более это кажется со стороны, что вот я сейчас выйду и как будто у меня всё получится, я всем покажу. Безусловно, я тоже буду ошибаться. Когда ты в процессе на площадке, там очень много факторов. Это только со скамейки кажется, что всё легко. Мы же все были игроками.

Сейчас мы это делаем на тренировках, но не в полную силу, при обсуждении какого-то момента и не на скорость. Но выбежать и показать – нет уже такого (смеётся)», — сказала Акопян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.

Материалы по теме
«Это только со скамейки кажется, что всё легко». Тренер ЦСКА — о победе в Кубке России
Эксклюзив
«Это только со скамейки кажется, что всё легко». Тренер ЦСКА — о победе в Кубке России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android