Регбийный клуб из Казани проведёт первый матч под новым названием

29 апреля впервые за семь лет в российском регби разыграют Суперкубок страны. На «Мордовии Арене» за первый трофей в году поборются чемпион России пензенский «Локомотив» и обладатель Кубка страны казанская «Стрела-Ак Барс». О пути к этому трофею нового клуба из столицы Татарстана мы и поговорим в этом материале.

Казанский клуб вернулся в элитный дивизион России совсем недавно – в 2020 году. Однако тогда ещё «Стрела» с ходу заявила о себе – два третьих места в регулярке, но в плей-офф подопечным Джей Пи Нила не везло. Оба раза казанцы оставались за бортом медального зачёта.

А вот в PARI Кубке России казанцы добрались до финала с четвёртого раза. В самом первом розыгрыше прошли одну стадию, во второй и третий раз – вылетели сразу. Успешным для команды из столицы Татарстана вышел именно 2023 год.

Но выступление в Кубке России не стоит рассматривать отдельно от регулярного сезона, в котором «Стрела» теперь выглядит совершенно по-другому. Если ещё год назад казанцы уверенно побеждали середняков и аутсайдеров, но каждый раз проигрывали равным или чуть более сильным командам, то сейчас всё изменилось. В текущем сезоне «Стрела-Ак Барс», безусловно укрепившаяся в летнее трансферное окно, за весь первый круг казанцы проиграли лишь однажды – в домашней игре против «Красного Яра» (20:21), но и то эта встреча проходила сразу после финала Кубка России. В остальном же были добыты победы над всеми коллективами, включая «тяжёлую машину» (15:12) и пензенский «Локомотив» (20:18).

Путь до финала Кубка России казанцы прошли легко и уверенно. В четвертьфинале не оставили шансов московской «Славе» (68:18), в следующем раунде в похожем стиле разобрались ещё с одним столичным клубом «Динамо» (32:15) и впервые в истории вышли в финал.

На «ВТБ-Арене», где уже традиционно проходят решающие игры за Кубок России, казанцы в отличие от своего соперника «Красного Яра» играли впервые. Может быть, поначалу и стушевались – опытный бьющий Кобус Мараис не забил лёгкий штрафной, а первый тайм завершился со счётом 8:7. Сразу после перерыва «Красный Яр» занёс, но перехватить инициативу не удалось. «Стрела-Ак Барс» сыграла грамотно, как опытный кубковый боец, забрав в итоге победу со счётом 23:12 и первый в истории клубный трофей.

Спустя две недели после этого успеха «Стрела» была переименована в «Стрелу-Ак Барс» и под этим названием успела сыграть только в чемпионате России по регби-7. Как говорят, с просьбой о переименовании к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратился сам главный тренер команды Джей Пи Нил.

Встреча в Саранске станет первым официальным матчем для «Стрелы-Ак Барс» именно с этим названием. И парни Джей Пи Нила приложат все усилия, чтобы забрать ещё один трофей.