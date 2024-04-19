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The Times: Великобритания смягчила условия допуска россиян на турниры на территории страны

The Times: Великобритания смягчила условия допуска россиян на турниры на территории страны
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Правительство Великобритании направило письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК), в котором сообщило о снятии дополнительных условий проверки нейтрального статуса спортсменов из России и Беларуси перед турнирами, проходящими на территории страны, сообщает The Times.

По информации источника, британское правительство намерено уведомить национальные спортивные федерации об отсутствии необходимости во введении дополнительных критериев проверки нейтрального статуса атлетов. В прошлом году МОК лишил Великобританию права проводить некоторые квалификационные соревнования из-за позиции по допуску атлетов из России и Беларуси.

Ранее в этом месяце сообщалось, что правительство Великобритании поддержало участие российских и белорусских атлетов на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября.

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