«Моя судьба не только в моих руках». Каруана — о конкуренции на турнире претендентов

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана на пресс-конференции после выигранной партии в 12-м туре против индийца Видита Гуджрати высказался о высокой конкуренции на Турнире претендентов — 2024, который до 23 апреля проходит в Торонто (Канада). Напомним, за два дня до окончания турнира сразу три шахматиста делят первое место — Ян Непомнящий (Россия), Гукеш Доммараджу (Индия), Хикару Накамура (США). Каруана отстаёт от лидеров всего на 0,5 очка.
— Вчера выиграли очень важную партию, но ваши основные соперники тоже выиграли. Что вы думаете по этому поводу?
— Увы, я не могу ничего с этим сделать. Мне было очень важно выиграть сегодняшнюю партию, особенно белыми. Я не могу контролировать то, что случается в других партиях. Моя судьба не полностью в моих руках. Хикару и Гукеш выиграли две последние партии. Что бы я ни делал, это просто невозможно.
Напомним, в 13-м и 14-м турах основные лидеры встретятся между собой и разыграют победу по итогам партий.
Фабиано Каруана сыграет с Рамешбабу Прагнанандхой, а в последнем туре — с Яном Непомнящим.