Чемпион Нигерии установил новый мировой рекорд по шахматам

Шахматист из Нигерии Тунде Онакоя на протяжении 58 часов играл на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США), чтобы побить рекорд по самому долгому марафону игры в шахматы. Об этом сообщает Apnews.

29-летний Онакоя надеется собрать $ 1 млн на образование детей по всей Африке посредством попытки побить рекорд и заработать выигрыш. Он смог преодолеть отметку в 58 часов в 4:30 утра мск и 2:30 по Гринвичу.

Текущий рекорд шахматного марафона в 56 часов, 9 минут и 37 секунд установлен в 2018 году Халльвардом Флатебё и Сьюром Феркингстадом, оба из Норвегии.

Несмотря на то что Онакоя сыграл самый длинный марафон, сама Книга рекордов Гиннесса никак не прокомментировала его попытку. Иногда комиссии требуется несколько недель, чтобы зафиксировать рекорд.