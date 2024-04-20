Турнир претенденток — 2024: расписание дня 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, состоится 13-й тур Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Нургюл Салимова (Болгария) — Екатерина Лагно (Россия).

Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия).

Хампи Конеру (Индия) — Анна Музычук (Украина).

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай).

За два тура до окончания турнира лидирует китаянка Тань Чжунъи, набравшая восемь очков. Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно делят 3-5-е места с шестью очками в активе.

Турнир продолжится до 21 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка. Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.