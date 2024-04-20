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Международный союз велосипедистов лишил нейтрального статуса двух россиян

Международный союз велосипедистов лишил нейтрального статуса двух россиян
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Российские велогонщики Фёдор Даясов и Борис Пономарёв оказались лишены нейтрального статуса по решению Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Даясов получил статус нейтрального спортсмена ещё в августе 2023-го, а Пономарёв в сентябре того же года. У Даясова специализация на велогонках на шоссе и треке. Пономарёв — бронзовый призёр чемпионата Европы 2021 года в ВМХ-рейсе.

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Сейчас количество спортсменов-велогонщиков, которые имеют нейтральный статус, сократилось до 46. Ранее стало известно, что UCI отказал в получении нейтрального статуса трём россиянам — Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой и Марии Новолодской.

Причины лишения нейтрального статуса спортсменов не сообщаются, однако есть информация о том, что Обыденнову отказали в нейтральном статусе из-за публикаций в соцсетях, которые комиссия расценила как поддержку специальной военной операции.

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