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СМИ: перед Олимпиадой-2020 у китайских пловцов был обнаружен допинг

СМИ: перед Олимпиадой-2020 у китайских пловцов был обнаружен допинг
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В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

В результате внутреннего расследования было установлено, что следы триметазидина были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

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