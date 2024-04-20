Валуев: Игры дружбы — альтернатива, которая может вылиться в потерю денег для МОК

Чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах боится потерять деньги, которые аккумулирует организация, если Всемирные игры дружбы станут хорошей альтернативой международным стартам.

«Игры дружбы для него (Томаса Баха. — Прим. «Чемпионата») — неприятная альтернатива, которая может вырасти в будущем в потерю денег, которые аккумулирует Международный олимпийский комитет. Будучи надгосударственным образованием, аккумулируя невероятные средства, распределяя их так, как ему надо, по его собственному усмотрению, Томасу Баху не хотелось бы делиться столь значимым ресурсом и инструментом влияния», — приводит слова Валуева ТАСС.

Депутат также заявил, что МОК всеми силами старается убрать любое инакомыслие и повлиять на Россию и Беларусь с помощью двойных стандартов.

Напомним, ранее глава МОК Бах призывал страны бойкотировать Всемирные игры дружбы, а к спортсменам, которые туда отправятся обещал применить санкции.

Всемирные игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве в сентябре 2024 года.