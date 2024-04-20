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Пловчиха Белоногофф заявила, что в России отбор гораздо объективнее, чем в Великобритании

Пловчиха Белоногофф заявила, что в России отбор гораздо объективнее, чем в Великобритании
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Российская чемпионка по плаванию Татьяна Белоногофф рассказала, как проходит отбор на соревнования в Великобритании, заявив, что в России он более объективный.

«У нас, в России, отбор объективный. Например, я в 2019‑м попала в призы на короткой воде, мне сразу сказали, что «она сможет поехать на Европу», хотя пока не была официально подтверждена смена спортивного гражданства. Для меня это был шок. В Великобритании, даже если ты попал в призы, это абсолютно ничего не значит. Они потом всё равно выбирают. И нормативы у них сильно выше, чем у World Aquatics», — приводит слова Белоногофф «Матч ТВ».

Напомним, с 2020 года пловчиха, ранее выступавшая за Великобританию, решила поменять спортивное гражданство, объясняя это тем, что всегда хотела выступать за Россию и в плавание её привела русский тренер Лариса Горчакова. Сама Белоногофф родилась в Великобритании.

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