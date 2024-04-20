Непомнящий — Накамура: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Сегодня, 20 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов—2024. В 13-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Хикару Накамура (США). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 13-го тура:

Видит Гуджрати (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США).

Гукеш Доммараджу (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция).

За два тура до финиша турнира претендентов лидируют Непомнящий, Гукеш Доммараджу из Индии и американец Хикару Накамура, набравшие по 7,5 очка из 12.

Турнир претендентов-2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.